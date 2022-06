La transformation totale des combles pour 28.000€

Nous sommes dans un grenier qui ressemble plus à une grotte qu'à autre chose. Cette pièce était à un moment donné un lieu accueillant, mais nous sommes maintenant loin de ces jours. Non seulement l'état des matériaux laisse à désirer, mais en plus l'isolation était ici inexistante. L'idée était donc de moderniser cet espace et de remettre en état les structures pour pouvoir mieux l'utiliser.