13 idées pour optimiser un petit espace !

L'architecture moderne favorise des espaces de plus en plus petits implantés dans des tissus urbain de plus en plus denses. C'est pourquoi architectes et urbanistes planchent sur des solutions oui plus compactes et plus ergonomiques afin de concilier un maximum de confort avec un minimum d'espace. Pourtant il n'est pas toujours d'aménager au mieux une petite surface… Mais homify a pensé aujourd'hui aux citadins et vous a consacré une sélection de 13 idées malines pour optimiser un petit espace.