Agrandissement XXL d'un corps de ferme!!

Et voilà le résultat ! Le lieu est méconnaissable ! Un salon cosy qui appelle à la détente. Décoré selon les goûts et les préférences de la cliente, le style des lieux se veut ethnique. Il combien ainsi des matériaux chaud tels que le bois, et des teintes neutres comme le blanc immaculé des murs. On adore!

Et si vous souhaitez découvrir une autre rénovation encadrée par notre experte architecte Mélanie Lebrat, rendez-vous ici pour découvrir la transformation sidérante d'un atelier en garage!!!