Perché dans les arbres !

Lorsque la propriété où l'on vit commence à nous lasser et ne nous apporte plus de nouveauté, deux choix s'offrent alors : déménager ou bien, construire une extension qui permettent de bouleverser l'agencement existant de l'habitation et faase redécouvrir le lieu et son environnement. L’uniformisation des volumes ajoutés et préexistant s'est faite naturellement grâce au bardage bois du bâtiment de l'extension.

Nous devons aux professionnels de l'agence Damien Clara Architecture la réalisation et la conception de cette incroyable structure de bois perché en hauteur et qui propose un cadre de vie exceptionnel et encore inédit !

En route pour la visite en apesanteur !