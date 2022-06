5 faux pas déco que nous avons tous déjà commis

Le mieux est parfois l'ennemi du bien. À force de vouloir créer une décoration parfaite, on ajoute parfois un vase ici, un tableau là, un meuble dans ce petit recoin ou une lampe sur cette table basse. Choisir de beaux meubles et des accessoires déco qui vous plaisent est une bonne idée, c'est comme ça que l'on peut personnaliser son intérieur et créer une déco à notre image. Par contre surcharger l'espace et accumuler trop de meubles et trop d'objets est une erreur qu'il faut absolument éviter. Choisissez donc votre mobilier et vos accessoires avec soin et parcimonie, en fonction de la place dont vous disposez.