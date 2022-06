5 sièges qui révolutionnent le mobilier !

Ce large fauteuil muni d'un dossier rembourré et équipé de plus avec joues, des manchettes et un coussin sur le siège, offrira confort et élégance à tous types d'intérieur.

Ce type siège si reconnaissable dont l'apparition remonterait à 1720, a vu ses formes et dimensions évoluer grandement au fil des époques, plus galbées et voluptueuses sous Louis XV et plus droites et anguleuses sous Louis XVI…

La superbe bergère que nous découvrons ici a été entièrement rénovée et restaurée pour être recouverte avec un tissu en lin glacé et une jolie peinture violine de chez Designer Guild.