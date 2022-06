19 idées parfaites pour recevoir vos amis

Cette cuisine ouverte a aussi des airs de bar avec ses chaises hautes et ce grand espace ouvert dont elle fait partie. La grande verrière donne presque l'impression d'être dehors et le four invite à faire une soirée pizzas entre amis. Bref, un espace ouvert et convivial, entre intérieur et extérieur, qui a des airs de restaurant et de salon tout à la fois.