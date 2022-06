LUMIÈRE ! ça tourne !

Située dans la vallée de l'Hérault, l'entreprise Be The Light conçoit et réalise des créations de meubles et de luminaires créant une atmosphère chaleureuse et originale, conviviale et agréable. Leur design évoquant la forme d'une ampoule classique est un joli clin d'oeil à la fonctionnalité que ces petites lampes remplissent de manière unique. C'est de l’alliance de matériaux tel que le carton, le cuivre et le laiton, que sont nées ces créations légères et modulables.

Découvrez ce qu'il se passe lorsque les luminaires en carton s'invitent chez vous !