5 IDÉES Déco pour un intérieur UNIQUE !

Vous les pensiez réservés aux églises et cathédrales ? L’apanage des fortunés et des franges les plus aisés de la société ?

L'artiste verrier et passionné de vitraux qu'est Jean-Marc Paguet est là avec ses formidables créations et réalisations pour vous prouvez que les temps ont bien changé. Il marie en effet comme personne les techniques et savoirs-faire pour donner naissance à des compositions uniques et originales.

Grâce à une immense variété de couleurs et de textures, la personnalisation du vitrail est sans limites et comblera vos rêves les plus fous et extravagants.