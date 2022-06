Une Rénovation vraiment Époustouflante!

Dans cet appartement, afin de redessiner et d’optimiser les espaces de vie, il a fallu commencer par se débarrasser des cloisons existantes et revoir entièrement la distribution des espaces dans la maison. Les cloisons ont ainsi été déplacées et les sols retravaillés afin d’accéder plus aisément au demi-étages. Au final, le logement dispose aujourd’hui de deux chambres, d’une cuisine centrale, d’une belle pièce de vie, et de nombreuses pièces de « service » (salle de bain, WC, buanderie, cave).