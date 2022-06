6 idées DÉCO venues d'Asie !

Dans l'esthétique et les croyances asiatiques, le bien-être et l'harmonie occupent une place prépondérante au sein de l'agencement de l'espace et des meubles, et oriente la pensée vers un choix de teintes et de matériaux permettant de retisser ce lien unique et spirituel qui unit tous les êtres vivants entre eux et à la nature.

En respectant les 4 fondamentaux d'une décoration de style asiatique qui sont : la lumière, la nature, la couleur et la fonctionnalité, on peut mélanger les matériaux et les matières, les senteurs d'encens et de fleurs pour donner vie à un style épuré empreint de minimalisme.

Voici donc une sélection de créations signées par nos fabuleux experts français et pour vous permettre d'insuffler à votre intérieur une atmosphère zen et contemplative appelant au repos, à la relaxation et au voyage…