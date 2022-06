Pierre Naturelle : Allez, au bain !

La pierre naturelle recèle une richesse de teintes et de variations de couleurs dues aux événements et bouleversements géologiques qui ont donné naissance à ces superbes roches. Opter pour un revêtement minéral pour habiller son intérieur et plus spécifiquement les murs de sa salle de bains, c'est inviter l’élément naturel au cœur de son quotidien et invoquer du même coup toute la force et la sagesse de notre fantastique environnement.

Ici, le superbe effet moucheté réalisé au moyen d'une multitude de petits rectangles de tailles variées provenant de différentes familles de minéraux habille le mur en apportant une dynamique nouvelle à l'espace.