La rénovation SENSATIONNELLE d'une auberge basque

Née de la complicité et de la complémentarité de deux architectes, l'agence d'architecture Christian Larroque existe depuis plus de vingt-cinq ans et se situe à Bordeaux. Ils s'associent en 2012 pour créer une entreprise et collaborent depuis. Travaux d'urbanisme pour des communes, conception de projets neufs, réhabilitations de maisons individuelles, d'écoles, de maisons de retraites ou encore d'hôtel de luxe, l'approche de cette agence se fonde sur la polyvalence. Au fil du temps et des années de collaborations, l'agence s'est forgée une identité architecturale propre basée sur une approche éco-responsable qui vise à développer une architecture pérenne et inscrite dans son environnement.

On vous fait découvrir aujourd'hui le projet de rénovation d'une auberge basque effectué par ces deux architectes de talent !