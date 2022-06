Une Perle sur la Méditerranée

Les proportions du séjour sont absolument hors norme ! Vaste et lumineux, il accueille plusieurs sofas et l’espace est entièrement ouvert : salon télé, salon, espace dinatoire, cuisine, on circule ici librement. Et on passe un temps agréable. Côté salon, on aime le mélange des sofas et du fauteuil Eames… très réussi.