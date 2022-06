Le Toit Végétal Accessible à Tous!!

La toiture végétale est une des solutions les plus esthétiques et les plus écologiques afin de remédier aux problèmes de pollution que notre époque connaît. Même si l'Allemagne se place bien au-devant de nous dans la liste des pays ayant adopté l'architecture durable : en tant que précurseur de l'écologie, et menant une politique durable depuis les années 90. La France voit cependant elle aussi, éclore de plus en plus de ces îlots de verdure sur les toits de ses maisons ! Si les toitures végétales deviennent à la mode c'est qu'elles sont une véritable mine d'avantages :

On utilise donc les espaces rendus disponibles par l'aménagement des toits pour créer de nouvelles surfaces habitables : un plus pour les habitants, mais un plus également pour la valeur du bien immobilier! De plus, on augmente l'isolation du toit, ce qui modère les gains et pertes de chaleur et entraîne une économie des coûts énergétiques et on insonorise ! Et bien sur les toits végétaux contribuent à assainir le climat urbain et à réduire les émissions de gaz à effet de serre !

Alors, pourquoi ne pas s'y mettre, vous aussi ?!!

Laissez nous vous guider, pour découvrir comment réaliser un magnifique toit végétal, étape par étape à travers ce nouveau numéro d'Homify ! Voici les cette phases primordiales à respecter pour un toit végétal réussit…