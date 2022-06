8 Astuces Déco pour un Style Américain!

Le bois est le matériau le plus utilisé dans les maisons américaines (en particulier le chêne, le noyer et l'acajou) car il est fonctionnel et «massif», en ligne avec le pragmatisme américain!

Ne chargez pas trop les pièces, l'atmosphère doit être chaleureuse mais équilibrée. Pour la salle à manger il vous faut une grande table… parce que les Américains aiment organiser des grands dîners!

La présence du bois est dominante. Pour l'accompagner choisissez des couleurs claires pour les coussins et un parquet également clair.