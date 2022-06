75 m² pour 4 Personnes: un projet incroyable!

La cuisine est disposée à un angle qui est présenté dans un style élégant et raffiné. Les poignées de fil supérieur contribuent à un résultat extrêmement propre et une atmosphère sophistiquée, renforcée par le choix des zones totalement transparentes dans la salle à manger. La table en verre avec une structure en acier et quatre chaises en plastique allége également l'atmosphère, ce qui rend la pièce plus large et plus lumineuse