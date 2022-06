Comment Construire une Pergola de rêve?

Un élément commun dans tous les grands jardins et les parcs, la pergola est une petite construction de jardin qui permet de profiter du paysage tout en étant protégé. La pergola offre un abri partiel du vent et de la pluie, permettant de maintenir un contact vivant et dynamique avec l'atmosphère et le décor.

Lorsque l’on construit une pergola en bois on peut penser au premier modèle de pergolas traditionnelles des jardin à l'italienne (le terme «pergola» a été créé pour la première fois en 1645 par John Evelyn suite d'une visite à Rome dans le cloître de la Trinité dans la montagne, et a été ensuite utilisé pour nommer une structure similaire à Rome, qu’il a visité avec le comte de Pembroke à Salisbury en 1654).

On peut construire une pergola ou toute structure autoportante en respectant le bâtiment, qui fournira une extension idéale, ainsi qu’un soutien structurel utile qui permettra de simplifier considérablement les procédures de construction et de limiter par conséquent les coûts finaux.

La pergola permettra également de fournir la couverture nécessaire d'un chemin sur les chemins qui traversent les parcs et jardins ou pour connecter les différents bâtiments ou agissant comme une couverture pour l'ombre et terrasses. En principe, lorsque l’on conçoit une pergola , le bois fait la distinction entre la partie structurelle, formée par les poteaux et poutres, et l'élément de couverture adéquat.