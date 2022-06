La Transformation SIDERANTE d'un Garage en Atelier

Bercée dans l’artisanat depuis sa prime enfance Mélanie Lebrat, notre experte architecte d'intérieur à l'honneur aujourd'hui se décrit elle-même comme une personne vivante et pleine d'énergie qui trouve sa force dans un constant besoin d'innovation et de création.

Diplômée de l'institue CREAD, elle a appris à se construire une identité architecturale et des compétences solides en travaillant sans relâche sur de nouveaux projets de rénovations. Fondant son approche sur un désir intrinsèque de faire ressortir la personnalité des acquéreurs en travaillant sur les volumes au plus près de leurs envies, notre architecte se distingue par sa détermination et sa pugnacité à évoluer dans un milieu foncièrement masculin où faire ses preuves est un challenge d'autant plus considérable lorsqu'on est une femme.

Nous découvrons aujourd'hui une belle transformation fruit de sa collaboration avec le spécialiste d'aménagement sur mesure Geoffrey Liogier de Sereys.

En avant pour la visite !