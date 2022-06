Les 6 Escaliers qui Sublimeront votre intérieur!!

Voici un type d'escalier au charme exceptionnel qui rappelle un style classique et intemporel. Rien de plus joli pour donner un look particulier à votre maison. Avec l'escalier débillardé, les possibilités de design sont infinies. Il préfère cependant la flexibilité du bois qui sied parfaitement avec le mouvement et la forme de l'escalier. Pour donner un style plus personnalisé, on opte pour des couleurs et des designs plus modernes pour éviter le côté trop classique . Ce modèle est encore une fois une parfaite pièce pour ajouter une touche spéciale à la pièce ou il se trouve.