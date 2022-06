Avant/après : un balcon misérable magnifiquement transformé pour 1600 € !

Les pots de fleurs sont toujours une solution parfaite pour intégrer des motifs et de la couleur et créer un style unique. La variété des pots et des accessoires de jardins apportent plusieurs dimensions intéressantes au balcon. Le mélange de matériaux et les différentes formes et hauteurs des pots et tabourets forment une esthétique dynamique et un visuel riche en couleur.