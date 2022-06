Les 5 plus belles terrasses de l'été !

Ces merveilleuses pièces de mobilier de jardin issues de la collection KAMA by EGO PARIS et sublime fantastiquement cette terrasse d'exception avec ses teintes crème s'harmonisant avec le décor de carte postale de l'endroit. Les courbes graphiques des lignes du mobilier assurent un rendu moderne et aérien faisant de cette terrasse d'exception un idéal d'élégance pour profiter de l'été !