5 secrets pour de superbes jardinières !

Avec Stephane Bagros la nature reprend ses droits et colonise librement l'espace de la terrasse ici revêtue d'un superbe bardage de bois naturel.

Comme on le voit, la diversité de plantes et d'espèces que l'on peut obtenir avec ce type de jardinière est très impressionnante et bien que l'on soit sur le balcon d'une terrasse en ville, on a l'impression d'être au beau milieu du jardin!