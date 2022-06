Drôle(s) de bâtisse(s) !?

L'atelier d’architecture regroupant l'expérience de plusieurs architectes chevronnés associée au talent d'une dessinatrice a comme nous le voyons donné la priorité aux surfaces vitrées afin de faire rentrer le plus possible de lumière naturelle au cœur de l'habitation. On le sait bien les vieilles bâtisse agricole et les granges ont souvent tendance a être très très sombres !