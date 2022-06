Un Bijou Contemporain sur un Terrain en Pente!

Vous voici arrivés au portail d’entrée, et devant vous s’ouvre le coffre aux trésors ! Un bijou contemporain insoupçonné de premier abord, qui dévoile toutes ses richesses avec pudeur et retenue. Simplicité et dépouillement, ligne claire, alliance du blanc et du métal noir qui entoure les grandes ouvertures de la façade. Ce projet pourrait presque faire penser à une architecture marocaine de riad, revisitée de manière contemporaine. Souhaitez-vous vous faire une idée plus précise de ce type de réalisation ? Alors regardez ce projet.