Une Villa EXTRAORDINAIRE!!

Audacieuse et sereine, cette maison joue la carte de la sophistication, entre pierres, rizières et ciel. L’architecture, se fait discrète et intime devant un paysage sauvage et ouvert aux vents violents. L’harmonie de ses tonalités, ses angles saillants, ses corniches effilées, et les variations des mosaïques en bois exotique, se fondent en une architecture forte de caractère. L’objectif premier était de souligner le paysage par des orientations appuyées. Le jardin intérieur s’étage autour d’un long bassin, dans lequel la villa se reflète et déroule ses lignes modernistes comme un écran panoramique.