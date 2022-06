Une cage de verre à ciel ouvert !

Ce sont à présent des espaces inondés de lumière naturelle et aménagés avec un ravissant mobilier blanc aux lignes épurés. L'élégance et la pureté du design sont quasi palpables et nous évoque un univers de luxe et de volupté rafraîchissante.

Gage de bon goût et de modernité, le blanc s'impose depuis déjà plusieurs saison comme la couleur phare des salons design et des établissements de qualité.