Avant/après : la transformation totale d'une petite maison !

Voici une vue de la façade côté rue. Sur la gauche on peut voir la maison avant les travaux. Sans être franchement insalubre, cette maison était triste et pas vraiment accueillante. Il s'agissait d'un bloc gris et sans vie. Sur la droite par contre, on peut voir que les travaux ont considérablement changé la disposition de la maison. Les ouvertures sont différentes, plus nombreuses et plus grandes. On peut aussi voir que la maison à changé d'exposition. Avant les travaux la maison tournais le dos à la rue, la porte d'entrée était sur le côté, comme un peu cachée. Avec les travaux on assiste à un recentrage, les deux portes d'entrées donnant directement sur la rue, lui donnant un aspect beaucoup plus vivant.