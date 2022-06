Comment Créer un Espace Yoga à la maison?

Le yoga est une pratique indienne qui associe le corps et l'esprit.

Relativement récent en occident (depuis les années soixante dix), il est pourtant très bien établi grâce à ses nombreux bienfaits pour notre santé et son caractère spirituel. Le yoga attire de plus en plus d'entre nous grâce à sa dimension sécuritaire et non compétitive. Il n'exige pas de compétences particulières et facilite quasi instantanément la détente quelle soit musculaire ou mentale.

Et comme pour toutes les disciplines (quelles soient sportives ou artistiques), la clef de son efficacité réside dans sa pratique régulière, voir quotidienne.

Il est difficile d'aller chaque jour à un cour, alors autant pratiquer à la maison… Oui… Mais où ? Homify vous aide aujourd'hui à choisir le parfait espace pour pratiquer vos Asanas chez vous…