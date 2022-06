6 astuces pour Créer un Bureau à la maison!

On a tous besoin d'un endroit calme dédié au travail et à la concentration. Le bureau, en plus d'accueillir toute votre paperasse, se doit d'être une pièce relaxante et propice au travail. Le décor, les couleurs et l'agencement de votre bureau ont un lien direct avec votre bien être et votre productivité. Il est donc important de préparer votre espace méticuleusement de façon à profiter de votre pièce le plus possible. Un bureau agencé de façon optimal vous permettra d'être concentré et productif. Voici 6 éléments de votre bureau à prendre en compte pour un espace réussi!