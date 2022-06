Une métamorphose digne d'un conte de fée

Le meilleur pour la fin : la cuisine ! Lumineuse et moderne, cette somptueuse cuisine finit de nous ravir avec la superbe combinaison de teintes et de matériaux des murs, surfaces et plans de travail.

Servant à la fois de table à manger et d'espace de travail, la superbe plaque de granit beige accueille également un jeu de plaques à induction 3 feux très modernes et pratiques. Enfin, la superbe hotte de cuisson chromée au design futuriste assure un éclairage optimum de la zone dédiée à la cuisine et aux repas.