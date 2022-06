Comment conserver mon sapin de Noël jusqu'à la fin des fêtes ?

Voilà, Noël approche à grand pas ! Plus que quelques semaines et vos enfants trépigneront d'impatience en attendant la venue du Père Noël ! Seulement qui dit cadeaux, dit aussi sapin… Et vous en avez marre que chaque année votre sapin perdent ses épines avant même l'arrivée du réveillon… Pas de panique, cette année, Homify est là pour vous aider et vous aide à conserver votre sapin en neuf étapes ! Un Noël magique s'annonce!