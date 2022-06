Se Créer un Espace de Détente Agréable!!

Autre élément important pour votre salon et pour vous donner envie d'y passer des moments calmes et détendus, le lumière! Choisissez des lumières d'appoint que vous disposerez à des endroits stratégiques, à côté des sièges par exemple. Plus nombreuses seront les sources de lumière, plus vous pourrez moduler l'intensité de celle ci en fonction du moment et de l'effet voulu. On pourra ainsi passer de lumière tamisée à lumière plus forte sans problème, et le salon deviendra le lieu adéquat pour tous ces moments divers que l'on peut vouloir y vivre. On ne cherche pas à créer le même effet lors d'un apéro entre ami ou quand on est seul avec une revue. La lumière est un élément incontournable qui contribue à créer le style de votre salon, autant du fait des lampes que vous choisirez, que du type de lumière qu'elles diffuseront.