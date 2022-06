12 idées de piscines pour les petits jardins

Avoir une piscine c'est essentiel quand on habite dans un pays à climat chaud et humide. Et, ce n'est pas parce que votre jardin est petit que vous devez vous priver d'en avoir une. Dans ce livre d'idées, nous avons réuni 13 idées de piscines adaptées aux petits jardins.

Plus besoin de faire face à la chaleur de l'été sans avoir l'option de se rafraichir dans l'eau d'une jolie piscine. Si vous n'avez pas encore réuni le budget nécessaire pour assurer sa construction, commencez à économiser dès maintenant pour enfin pouvoir le faire l'année prochaine.