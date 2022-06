Découvrez les différentes étapes de construction d'une petite piscine couverte !

Avoir une piscine dans son jardin est un luxe que beaucoup rêvent de pouvoir se permettre. Ce projet souvent jugé trop ambitieux et trop coûteux est par conséquent vite abandonné. Dans ce livre d'idées, nous allons vous présenter les différentes étapes de construction d'une petite piscine couverte. Celles-ci seront illustrées par des photos de l'évolution de la construction. Vous verrez petit à petit que ce type de projet est plus accessible que vous ne le pensez. Le but de ce livre d'idées est de vous inciter à vous faire plaisir et à sauter la pas car même les petites maisons résidentielles méritent leur piscine ! Il existe des designs dans toutes les tailles et pour tous les budgets.

Observons dès à présent la réalisation de ce projet !