On aura tout dit sur le papier-peint. Mais récemment, on a beaucoup entendu ce type de phrases toutes faites c'est passez de mode , ce n'est plus tendance , les motifs sont datés …

Chez homify, on serait presque tenté de vous dire non mais allô … mais on s'en passera. Nous avons préféré faire ce que nous savons faire de mieux : compiler ce que notre site regorge de plus beau dans le but de nourrir d'inspiration votre imagination.

Tout ce passe ci-dessous !