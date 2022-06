Mode d'emploi : les 5 règles d'un jardin à l'anglaise

Un fois n'est pas coutume, le jardin à l'anglaise est diamétralement opposé au jardin dit à la française ! Fameux aux quatre coins du globe ce dernier vante une nature généreuse tout en volume et en légèreté alors que son lointain cousin français prône la géométrie et le classique. Né au 18ème siècle dans le Buckinghamshire il a également été mis à l'honneur dans de nombreuses pentures de Gainsborough. On pense notamment au portrait d'Heneage Lloyd et de sa soeur, Lucy.

Tout sauf élitiste et pompeux avec son air désinvolte, ses couleurs harmonieuses et ses plates-bandes qui ondulent au gré des saisons, le jardin à l'anglaise et ses préceptes est carrément abordable !

Voici les 5 règles d'or pour en créer un chez vous !