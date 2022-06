10 conseils pour une maison sous le signe du Feng Shui.

Vous avez certainement entendu parlé du Feng Shui, cette discipline ancestrale chinoise qui vise à aménager sa maison de manière en prenant en compte les champs magnétiques afin de créer une situation énergétique favorable au bonheur à la bonne fortune et au bien-être. Et parce que la maison est le miroir de notre personnalité, il est essentiel de favoriser à la maison une ambiance agréable et positive qui influencera sur notre mental ! Et comme dans nos sociétés modernes, il devient de plus en plus difficile de se relaxer de prendre du temps pour soi nous vous avons concocté aujourd'hui 10 conseils pour une maison Feng Shui.