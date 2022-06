Un coin de paradis en 3 fois rien !

Pas besoin de disposer d'une place démesurée pour s'aménager un petit havre de paix à soi ! Regardez donc l'idée géniale qu'ont eu ici les experts en paysages de chez AD et inspirez-vous en sans gêne !

Scénographiez et mettez en valeur une petite surface en construisant une petite estrade à gradins qui peut être en bois ou en pierre par exemple, et implantez ensuite de la végétation, des fleurs, des poteries et objets de décoration afin de créer un petit univers charmant et étudié. Un spot lumineux pour illuminer votre petit paysage la nuit et voilà, votre espace semble avoir toujours existé !