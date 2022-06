Comment Réduire les Nuisances Sonores Chez Soi?

Non, cela ne signifie évidemment pas envoyer vos enfants chez le voisin, même si cela aiderait sans doute beaucoup. A l'inverse, il s'agit plutôt de remplacer vos appareils multimédia par d'autres plus calme. Les fabricants ont d'ailleurs travaillé sur ce problème et, par conséquent, faire des modèles haut de gamme qui sont bien moins bruyants. Il y a une différence significative entre le bruit fait par des appareils classiques, lave-vaisselle et autres appareils généralement bruyants et leurs homologues nouveaux plus calmes.

Garder les appareils dans un état de conformité fait également partie de l'équation. Si quelque chose semble anormalement fort, il sera nécessaire de le faire réparer ou le faire remplacer.