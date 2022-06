Top 5 : des avant/après et des idées pour vos jardins, et bien plus…

Si vous êtes l'heureux propriétaire ou locataire d'une terrasse, d'un patio, d'une cour ou encore d'un petit jardin, ce livre d'idées est fait pour vous. De fait, il rassemble 18 trucs et astuces pour avoir un extérieur sensationnel. Qu'il s'agisse du mobilier, du revêtement de sol, des plantes ou encore de l'aménagement global de cet espace extérieur, de multiples facteurs jouent un rôle pour rendre cet endroit accueillant et agréable. Venez découvrir quels changements ou quelles nouveautés vous pouvez apporter à cet espace pour l'améliorer et le rendre encore plus atrayant qu'il ne l'est peut-être déjà.