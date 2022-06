27 idées pour aménager confortablement votre petit jardin

Peu importe sa taille ou forme, avoir un espace extérieur à la maison est une chance, qui, s'il est bien mis en valeur, saura rendre cet été beaucoup plus amusant et relaxant. Une petite cour ou un petit jardin est une chance d'étendre votre maison sur l'extérieur pour pouvoir profiter des beaux jours qui arrivent à grands pas. Nous proposons dans le livre d'idées d'aujourd'hui 27 idées pour aménager votre espace extérieur, pour le transformer un petit paradis pour vous, votre famille et vos amis. Toutes ces idées sont réalisables soi même, mais n'hésitez pas à vous adresser à un professionnel !

Alors allons y !