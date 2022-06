Quelle est la Chambre PARFAITE pour une Fille?

Avant d'aménager la chambre de votre fille pensez à ce que vous souhaitez mettre dedans! Un lit, un espace pour les devoirs et la créativité, un espace de jeu… Tout cela, pour le confort de votre enfant, nécessite de la place. On peut heureusement penser les choses en fonction de celle dont on dispose! Les lits peuvent être en hauteur, le bureau dessous, des rangements au mur permettront de classer livres et cahiers, et des bureaux à tiroirs feront gagner en ordre et en espace La chambre ne nécessite pas d'être immense, tant que tout y trouve sa place!