5 dressings pour tous, même dans les plus petits espaces !

Comment faire lorsque la taille de votre maison ne vous permet pas d'intégrer un dressing? Afin de pouvoir rendre votre vie quotidienne plus agréable et plus fonctionnelle il est pourtant important d'avoir à disposition un placard qui facilite l'organisation de ses vêtements.

Dans ce livre d'idées, nous avons réuni 5 idées pour intégrer un petit placard dans les endroits insolites de votre maison.