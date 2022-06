Métamorphose d'une Ferme abandonnée en Maison Familiale

Le revêtement sec odieux des murs intérieurs a heureusement été supprimé, et les plafonds et les planchers ont été joliment restaurés. La maison arbore à présent un look brillant, frais, coloré et plein d'énergie positive. Les éclaboussures de rouge vif et bleu donnent à la pièce gaieté et le hamac nous invite à vous détendre.