Une luxueuse maison de famille en campagne

La façade simple et minimaliste nous présente une maison qui a l'air assez confortable et mignonne : elle a l'air assez petite, mais elle réserve de grandes surprises derrière la porte d'entrée. Avec des teintes légères et neutres, une porte en bois dans une couleur chaude, une clôture en bois et un jardin charmant, cette petite maison fait émerger un petit look étrange pour nous rappeler qu'elle se trouve en campagne.