Une maison avec piscine et pergola dont l'intérieur comme l'extérieur vous inspirera

Existe-t-il une maison parfaite pour chacun ? Il serait difficile de répondre à cette question, car les goûts et les couleurs différent selon de nombreux paramètres liés à la culture et au ressenti de tout un chacun. Néanmoins, certains réalisations peuvent avoir une approbation collective, selon qu'elles disposent de commodités design, impressionnantes et pratiques.

Le duo d'architectes Maciel & Maira, Osorio (RS) vous montre qu'il est possible de faire sa propre maison parfaite, en fonction des éléments utiles et design qui faciliteront le bien-être chez vous. C'est pour cela que nous vous proposons de parcourir le livre d'idées qui suit, pour découvrir un espace élégant, raffiné avec un bel escalier en marbre plissé, une cuisine confortable, ne chambre principale moderne et une belle pergola pour se détendre dans la cour qui possède une belle piscine.