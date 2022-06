La Transformation Révolutionnaire d'une Maison Familiale !!

Certes, à La Chapelle-sur-Erdre il y a une église, une jolie mairie et un nombre important de manoirs et de châteaux construits le long des anciennes voies romaines, de la route vers Saint-Jacques-de-Compostelle et de l'Erdre mais aussi la maison de Thérèse et Jean-Claude entièrement repensée par nos experts nantais de d'Un Amour de Maison.

Pour ce projet d’ampleur, le mot d’ordre était simple : on change tout et on recommence ! Les propriétaires désiraient revoir entièrement l’agencement et la décoration de cette maison des années 80 à l’architecture anguleuse et complexe.

Découvrons le résultat sans plus attendre !