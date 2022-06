5 superbes photos pour vos murs !

En combinant d’anciennes photographies avec des styles plus modernes, l'artiste Sammy Slabbinck réinvente la technique du collage surréaliste sur papier. Découpées et retravaillées, les images s'amusent de l’exagération des proportions en fusionnant idéaux modernes et états d’esprit traditionnels.

C'est aux passionnés d’art que sont Maxime et Adrien que nous devons ces superbes visuels à fixer au mur et qui invitent littéralement l'art au coeur de nos foyers. En s'entourant des meilleurs illustrateurs du monde, ils collaborent à la création d'une oeuvre originale qui sera ensuite présentée sur Balibart et disponible à l'acquisition.