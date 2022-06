Un assemblage contemporain !

Décomposant à présent le rez-de-chaussée afin d'y découvrir un grand garage, une salle de sports et un local technique mais également une grande pièce de vie. Nous y retrouvons ainsi une grande cuisine ouverte, un coin TV, et la chambre parentale avec salle de bains attenante et dressing. A l'étage ont été aménagés deux chambres, un bureau en mezzanine, une salle de bains et des toilettes.